Adolescente é apreendido por roubo e tentativa durante ação do do 29° BPM, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Foto: Jorge Luiz online

Por Lili Bustilho

Publicado 13/03/2021 17:30

ITAPERUNA - Um adolescente de 17 anos foi apreendido após um roubo e uma tentativa, na manhã deste sábado (13), no Centro de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 1ª Cia durante ação ostensiva foram à Rua Dez de Maio após o contato de um motoqueiro informando que teriam roubado uma pedestre de 52 anos e que o suposto autor do fato estaria seguindo pela via pública em direção ao Centro Médico. Os militares fizeram buscas e localizaram o suspeito. Com ele foram encontrados uma bolsa, celular e R$ 187, pertencentes a mulher.



Momento antes havia acontecido uma tentativa de roubo, não consumado, pois o jovem não conseguiu subtrair a bolsa de uma jovem de 22 anos, no bairro Lions. Segundo levantamento de informações, o envolvido teria confessado ambos os casos. De acordo com relatos das testemunhas, o suspeito as empurrou com violência no intuito de subtrair seus bens. A ocorrência foi apresentada à 143ª DP, onde o adolescente foi autuado no fato análogo ao crime de roubo (Art. 157 CP) na presença do Conselho Tutelar, ficando apreendido aos cuidados da Polícia Civil.

