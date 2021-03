Por Lili Bustilho

Publicado 16/03/2021 10:19

MIRACEMA - Um adolescente de 17 anos foi apreendido e dois homens - 18 e 21 anos - foram presos em flagrante, na noite desta segunda-feira, 15, por suposto envolvimento em um confronto entre facções criminosas que ocorreu no fim de semana pela disputa da venda de drogas; o ataque terminou com seis pessoas feridas por disparos de arma de fogo, em Miracema, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua) foram à Rua Manoel do Couto Paiva, no bairro Jove verificar uma pessoa baleada que teria se escondido. Ao chegar na residência informada os agentes identificaram vestígios de sangue na entrada do imóvel. Após buscas encontraram um dos possíveis participantes do atentado deitado com perfurações. O suspeito teria apontado a localização dos demais envolvidos sendo todos capturados. De acordo com a PM, cada um dos jovens foi autuado por dupla tentativa de homicídio contra autoridade em exercício da função e cinco tentativas de homicídio triplamente qualificado - sendo o adolescente por fato análogo as mesmas infrações penais.



Na madrugada desta segunda-feira (15), policiais do 36º BPM se depararam com um táxi modelo Voyage de cor branca com placa da cidade, na Rua Dr. Monteiro, sentido Morro do Cruzeiro. cujo motorista não obedeceu à ordem de parada, acelerou dando início a perseguição. Em frente a uma creche na Rua Alcebíades Mendes Linhares, os três ocupantes do automóvel, atiraram contra três mulheres com idades de 15, 16 e 43 anos e dois homens de 20 e 27, socorridos ao pronto socorro municipal, enquanto que uma sexta vítima – um dos suspeitos de envolvimento no atentado – foi encontrado, ferida na Rua Manoel do Couto Paiva, no bairro Jove, sendo também removida à unidade de saúde. Na ocasião os envolvidos no ataque empreenderam fuga novamente no táxi parando em frente ao Brizolão do Cruzeiro e entraram na mata conseguindo fugir. A captura ocorreu durante as diligências. O ataque seria uma represália por causa do assassinato de uma adolescente , que seria natural de Santo Antônio de Pádua, mas que seria companheira de um rapaz, residente no Morro do Demétrio. Informações da PM ainda dão conta, que ela teria sido usada como “isca”, para atrair um dos chefes de uma facção criminosa até uma emboscada, onde provavelmente seria executado. O plano, no entanto foi descoberto e ela, acabou morta com requintes de crueldade.As equipes do 36º BPM que chegaram ao local do atentado ao grupo, também foram recebidas a tiros e revidaram com disparos. Nenhum dos agentes ficou ferido, mas a lataria de uma das viaturas foi perfurada pela ação dos criminosos, que abandonaram o veículo que usavam em frente ao CIEP do Morro do Cruzeiro e se fugiram a pé em uma área de mata, não sendo localizado, apesar de já identificados. O fato foi apresentado à 137ª DP.