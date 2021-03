Corrida e Caminhada de São José é cancelada pelo 2º ano devido à pandemia. Jorge Luiz online

Por Lili Bustilho

Publicado 19/03/2021 07:10 | Atualizado 19/03/2021 07:10

A tradicional Corrida e Caminhada de São José, realizada no dia 19 de março, dia do padroeiro de Itaperuna, São José, foi adiada pelo 2º ano consecutivo devido à pandemia da Covid-19. O comunicado foi registrado pelo professor Godoi Nivaldo Godoi Ramos, organizador do evento, e o padre Luíz Carlos Amorin, pároco da Igreja Matriz.

“Infelizmente estamos adiando mais uma vez a prova. Estamos cumprindo os protocolos da diocese e da secretaria municipal de saúde, em razão da covid. Mas estamos com tudo pronto, com troféus, medalhas e camisas. Assim que tudo for liberado voltares com a prova”, garante Godoi.

Publicidade

“Estamos esperando passar esse momento difícil da pandemia. Aí sim, vai ser realizado o evento com segurança. Desde já deixo a benção, de São José, para todos os corredores que participam. Que São José nos livre logo dessa pandemia”, suplicou o padre.