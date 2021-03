Porciúncula: Casal de adolescentes é flagrado com loló e maconha. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 22/03/2021 13:32 | Atualizado 22/03/2021 13:33

PORCIÚNCULA - Dois adolescente de 15 e 16 anos foram surpreendidos com drogas, no Centro de Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º Batalhão de Polícia Militar (Itaperuna-RJ), durante patrulhamento realizado pela Rua Silvio Henrique da Cunha, avistaram a adolescente que ao perceber que presença dos militares teria jogado uma bolsa no chão. Ela que estava com um outro jovem 15 anos foram revistados e nada de ilegal encontrado. Dando sequência aos trabalhos, os agentes recolheram a bolsa, que tinha 20 frascos de loló e maconha esfarelada. Informações passadas à PM indicavam que a dupla vendia drogas na Praça Antônio Amado. Os dois teriam confessado que pretendiam vender por R$ 10 cada frasco. Por fim, foi feito contato com o Conselho Tutelar e o caso foi apresentado à 139ª DP. Eles foram autuados pelo fato análogo de posse de droga para consumo próprio, ouvido e liberado.