Itaperuna segue com ações de fiscalização para coibir o descumprimento do novo decreto. Foto: Divulgação/ PMI

Por Lili Bustilho

Publicado 23/03/2021 15:55 | Atualizado 23/03/2021 15:55

ITAPERUNA - A Vigilância Sanitária e da Guarda Civil Municipal de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, realizou, nesta segunda-feira, 22, os primeiros patrulhamento, monitoramento e fiscalização de diversas áreas da cidade, após a publicação do decreto 6402/2021 que endureceu as medidas preventivas à disseminação da Covid-19. A maior parte das autuações foram decorrentes do descumprimento das restrições de funcionamento do comércio após o horário limite.

As equipes percorreram as avenidas Cardoso Moreira, no centro da cidade, e Presidente Dutra, no bairro Cidade Nova.

Denúncia - O município conta com uma espécie de disque denúncia para o cidadão informar a realização de festas clandestinas, estabelecimentos descumprindo as regras sanitárias ou pessoas não respeitando a restrição de circulação, ou seja, o toque de recolher das 22h às 5h. Denuncie pelo telefone da Defesa Civil 199 ou pelo WhatsApp (22) 3824-6334.