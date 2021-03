Disque Denúncia Noroeste busca informações sobre assassinato de menina de 12 anos em Santo Antônio de Pádua. Foto: reprodução internet

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 07:58

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - O corpo de um menina de 12 anos com marcas de tiros foi encontrado na zona rural de Marangatu, no município de Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima foi achada morta - sem nenhum documento - por populares em uma estrada vicinal conhecida como “Estrada de Cabiúna”. No local, policiais do 36º BPM ainda localizaram duas cápsulas deflagradas de calibre .380. O caso foi apresentado à 136ª DP onde será investigado. Uma equipe do 21º Grupamento de Bombeiros Militar foi até o local e constatou o óbito. Até o fechamento desta reportagem não há informações sobre motivação ou autoria do crime, que chocou os moradores da localidade.