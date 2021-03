Bom Jesus do Itabapoana: Homem que estava desaparecido é encontrado morto. Foto: Jorge Luiz online

Por Lili Bustilho

Publicado 24/03/2021 10:30 | Atualizado 24/03/2021 11:06

Bom Jesus do Itabapoana - O corpo de um homem de 46 anos identificado como Carlos Pedreiro, popularmente conhecido também como Carlão Pescador, foi encontrado boiando no Rio Itabapoana, ponto de extração de areia, na altura do bairro Pimentel Marques, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Uma equipe do 21º Grupamento e Bombeiros Militar foi acionada depois da vítima ter ser sido encontrada morto na beira rio. Uma senhora de 66 anos reconheceu como sendo seu filho que estava desaparecido desde o dia anterior, às 5h.

Policiais do 29º BPM foram informados que a vítima tinha costume de pescar e sofria com epilepsia. Pelo fato da morte ter passado de 24 horas e o corpo ter ficado imerso nas águas do rio, não foi possível verificar qualquer tipo de agressão. A conclusão final será feita após perícia. O local fou preservado pela PM. O corpo foi removido no rabecão do Corpo de Bombeiros ao Instituto Médico Legal (IML) de Itaperuna. Informações anônimas que levem a Polícia ao desfecho deste caso podem ser passadas ao Disque Denúncia Noroeste pelo WhatsApp (22) 9.9980-1177. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto.