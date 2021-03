Vigilância Sanitária de Itaperuna fiscaliza mais de 250 estabelecimentos comerciais no combate à covid-19 em menos de um mês. Foto: Divulgação/PMI

Por Lili Bustilho

Publicado 24/03/2021 20:52

Mesmo antes do novo decreto municipal que segue as orientações do Ministério Público Estadual com as decisões mais restritivas em Itaperuna, Noroeste Fluminense na tentativa de frear a proliferação da covid-19 e suas variantes, a Vigilância Sanitária vem praticando ações relacionadas à prevenção da doença. Em 26 dias, o setor realizou 258 fiscalizações em estabelecimentos comerciais, incluindo ambulantes.

Em parceria com os agentes da Vigilância Ambiental, a equipe é composta por 22 fiscais, que tem atuado nas ruas da cidade durante sete dias da semana, entre 8h e meia noite. A maioria das visitas partem de denúncias da população informando aglomeração, funcionamento fora do horário estabelecido pelo município, o não ou mal uso da máscara dentro dos estabelecimentos e falta de álcool em gel. A equipe também tem realizado fiscalizações durante a madrugada em dias alternados.

“Percebo que a maior dificuldade que enfrentamos é a falta de conscientização da população, que em alguns casos, parecem não se preocupar com a própria saúde e com a saúde do próximo. Nosso trabalho tem o apoio da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar. Nos últimos dias tivemos problemas pontuais como uma igreja realizando culto sem haver o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado entre o município e a igreja, promovendo aglomeração e muitas pessoas sem máscaras. Houve um estabelecimento que estava servindo cerveja para consumo no próprio local, onde a PM foi acionada para assegurar a integridade da equipe, uma vez que haviam pessoas fazendo questionamentos acerca da fiscalização”, contou Daniel Ribeiro, coordenador da Vigilância Sanitária.

O setor também tem realizado em conjunto com as Secretarias de Ambiente e de Obras a lavagem de ruas e calçadas desinfetando os locais do vírus no objetivo de proteger ainda mais a população.