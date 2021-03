Santo Antônio de Pádua: Dupla é presa por tráfico durante ação do 36° BPM. Foto: divulgação

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 11:30

Santo Antônio de Pádua - Dois homens, de 20 e 26 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas, na RJ-200, trevo da usina de Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM durante operação na referida rodovia estadual deram ordem de parada para uma motocicleta, com os dois ocupantes em atitude suspeita, mas para evitar a abordagem, o piloto teria feito uma manobra de retorno. Durante a captura outra moto atropelou um dos policiais e acabou colidindo com a viatura.

Foi apreendido com os dois, que são moradores de Santo Antônio de Pádua, - um de Santo Cristo e o outro de Boa Nova -, 108 buchas de maconha e 239 pinos de cocaína. Os agentes levaram os envolvidos ao pronto socorro municipal onde foram atendidos e depois encaminhados à 137 DP. O mais velho foi autuado com base nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06; já o mais novo pelo fato análogo as mesmas tipificações. Os ocupantes do veículo que colidiu com a viatura - 18 e 20 anos - moradores do bairro Gabri foram ouvidos e liberados. As duas motocicletas ficaram apreendidas.