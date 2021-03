Cardoso Moreira: Começou a vacinação contra a Covid-19 em idosos de 75 anos ou mais. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 25/03/2021 15:00

Cardoso Moreira - Idosos de 75 anos ou mais, moradores de Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense, começam a receber o imunizante contra o "novo coronavírus" no município, nesta quinta-feira, 25. Para receber a dose da vacinas, as pessoas do público-alvo devem comparecer no ginásio Poliesportivo que fica localizado na Praça Ibrahim Assed, no Centro, levando Carteira de Identidade, Cartão do SUS e comprovante de residência.

A vacinação segue através da distribuição de senhas. Já para a segunda dose, deve ser apresentado, além dos documentos, o comprovante de vacinação da primeira dose. Cardoso Moreira segue imunizando dentro do Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde e aguarda a chegada de novas doses para ampliar o calendário de vacinação.