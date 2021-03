Itaocara: Dupla é surpreendida com pistola falsa durante ação do 36° BPM. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 26/03/2021 09:00

ITAOCARA - Dois homens - 24 e 25 anos - foram surpreendidos com uma arma falsa no Centro de Itaocara, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua) em patrulhamento na Rua Walter Luiz Rimes avistaram um veículo em atitude suspeita. Ao efetuarem a abordagem o carona fugiu a pé segurando um volume em sua cintura. Ele foi alcançado em uma estrada de chão, atrás de um supermercado. Durante buscas no local foi encontrado próximo ao suspeito um simulacro de pistola; um carregador; um telefone celular e R$50. O envolvido informou que iria comprar droga em um bar no bairro Cidade Nova. Foi efetuado a revista no carro e no motorista, não sendo encontrado nada de ilícito. O caso foi apresentado à 135 DP sendo o material apreendido e registrado como fato atípico.