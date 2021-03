Ciclista tenta fugir de abordagem, mas é detido com cocaína . Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 26/03/2021 11:00

ITAPERUNA - Um ciclista de 25 anos, foi detido com cocaína após ser abordado, na Avenida Santos Dumont, bairro Matadouro, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Durante uma ação do 29° BPM (Itaperuna), o envolvido teria tentado fugir, mas foi impedido pelos militares sendo apreendido com ele um pino de cocaína. Em seguida, foram feitas buscas na parte de fora da residência do envolvido, resultando na apreensão de outros sete pinos. O suspeito foi autuado por posse de droga para consumo próprio, ouvido e liberado.