Fique atento! Calendário de vacinação para profissionais de saúde atuantes.

Itaperuna

Vagas extras do Pré-Enem: Firjan SESI Itaperuna abre novo edital com mais 100 vagas gratuitas

As oportunidades são para alunos do 2º ou 3º ano do Ensino Médio (da Educação Regular ou da Educação de Jovens e Adultos) de qualquer escola da rede pública ou pessoas que já concluíram o Ensino Médio, com idade mínima de 15 anos

Publicado há 2 dias