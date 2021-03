Em Bom Jesus do Itabapoana, enfermeiro desaparece nas águas do Rio Itabapoana. Foto: reprodução/Blog do Alan Gonçalves

Por Lili Bustilho

Publicado 29/03/2021 09:54 | Atualizado 29/03/2021 09:54

BOM JESUS DO ITABAPOANA - O enfermeiro Cristiano Marques, de 51 anos, segue desaparecido nas águas do Rio Itabapoana, desde o final da manhã deste domingo (28), em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. De acordo com informações recebidas pela PM, populares disseram que o homem estava acompanhado por amigos na beira do rio, próximo da ponte e foi visto afundando enquanto nadava. Uma equipe de resgate do 21º Grupamento de Bombeiros Militar foi acionada e realizou várias buscas durante toda tarde, mas o enfermeiro não havia sido localizado até a publicação desta reportagem.