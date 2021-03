Santo Antônio de Pádua: Seis presos por associação e tráfico durante ação do 36° BPM Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 29/03/2021 14:23 | Atualizado 29/03/2021 14:25

Santo Antônio de Pádua - Seis homens - 20, 24, 26, 28, 30 e 44 anos - foram presos em flagrante por tráfico e associação ao tráfico de drogas, no Morro da Borracha, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM que atuam no Serviço de Inteligência (P2) junto com as equipes do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo I e II) e setor "D", da 1ª Cia, foram verificar informações sobre a cúpula de uma facção criminosa realizando reunião e embalando material entorpecente.

De acordo com a Polícia, em uma escada que dá acesso à residência denunciada estariam três pessoas que seriam os possíveis seguranças dos supostos traficantes. No imóvel estaria ocorrendo a venda do entorpecente. Ao perceberem a presença policial, três dos suspeitos fugiram para o mato deixando cinco munições intactas de calibre .38. Em volta da casa, os demais homens foram localizados. Durante revista próximo ao local foram encontrados 34 pinos de cocaína; material para embalar a droga; cinco aparelhos de telefone celular e R$ 869. Os seis envolvidos foram atuados com base no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/2006. Eles seriam apresentados em audiência de custódia antes de possivelmente serem encaminhados ao sistema prisional onde ficarão à disposição da Justiça.