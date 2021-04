Profissionais da saúde atuantes, com 40 anos ou mais, começam a ser vacinados contra a Covid-19. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 01/04/2021 06:37 | Atualizado 01/04/2021 06:38

ITAPERUNA - Profissionais da saúde que estão atuando com idade igual ou superior a 40 anos serão imunizados a partir desta quinta-feira, 01 de abril, das 8h às 14h, no Centro de Saúde Dr. Raul Travassos - na rua Dez de Maio, 893, Centro.



A Secretaria Municipal de Saúde informa que para se imunizar, é necessário levar carteira do conselho profissional, comprovante do vínculo empregatício no município (carteira de trabalho, contrato de prestação de serviços ou contra cheque) e, em caso de profissional autônomo, o alvará sanitário/ prefeitura.