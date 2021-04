Homem engana frentista, recebe dinheiro indevido e acaba preso por estelionato. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 01/04/2021 09:29 | Atualizado 01/04/2021 09:41

ITAPERUNA - Um homem foi preso em flagrante por estelionato praticado em um posto de combustíveis localizado na Rodovia BR-356, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. O suspeito - idade não divulgada -, teria se aproximado de um dos frentistas, contou que o gerente pediu para receber uma nota referente a compra de sacos de lixo no valor de R$ 479,20. O funcionário acreditou na palavra do suposto cobrador e quitou o falso débito. Em seguida, o envolvido foi embora em um veículo Fiat modelo Argo de cor prata.

Posteriormente, o frentista fez contato com o gerente, que garantiu não ter autorizado nenhum pagamento. Alertados do fato, policiais do 29º BPM que atum no Setor Oscar da 1ª Cia localizaram o automóvel na Rodovia BR-356 sentido Italva. O envolvido estava acompanhado por outros dois homens. Eles tentaram fugir, mas com o auxílio do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) da 4ª Cia, foram impedidos. O trio foi autuado por estelionato na 143ª DP e liberado após o registro de ocorrência. Um inquérito policial será instaurado.