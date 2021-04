Noroeste Fluminense: Acidente com três veículos deixa dois feridos entre Santo Antônio de Pádua e Miracema. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 01/04/2021 07:34 | Atualizado 01/04/2021 07:41

Dois homens, 40 e 50 anos, ficaram feridos em um acidente ocorrido nesta quarta-feira (31/03), na RJ-116, no trecho entre os municípios de Santo Antônio de Pádua e Miracema, no local conhecido como “Curva das Pedras”, no Noroeste Fluminense. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão envolveu dois carros e uma moto. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Hélio Montezano. O estado de saúde não foi passado pela unidade hospitalar. A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada para atender a ocorrência.