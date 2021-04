Em alguns pontos de vacinação houve redução da faixa etária Reprodução/Internet

Por Lili Bustilho

Publicado 04/04/2021 14:00

ITAPERUNA - A imunização contra a Covid-19 para idosos de 68 anos ou mais, moradores de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, acontecerá a partir desta terça-feira, 06, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e no Centro de Saúde Dr. Raul Travassos.

Veja abaixo o horário de vacinação em cada local:

• Unidades Básicas de Saúde: somente no dia 06 de abril - de 9h às 14h;

• Centro de Saúde Dr. Raul Travassos: à partir de 06 de abril - de 8h às 15h.

Para se imunizar, é necessário levar documento de identidade, CPF e Cartão Nacional do SUS ou comprovante de residência.

De acordo com o vacinômetro do município, até o dia 01 de abril, foram aplicadas 11.569 imunizantes - incluindo a imunização dos idosos e dos profissionais de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde informa que a programação de vacinação contra a Covid-19 é feita de acordo com a quantidade de vacinas repassadas pelo Governo do Estado e respeitando os grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.