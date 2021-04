Bom Jesus do Itabapoana: Fiscalização interrompe festa clandestina. Foto: divulgação/PMBJI

Por Lili Bustilho

Publicado 03/04/2021 12:12

Bom Jesus do Itabapoana - Uma ação de combate a aglomerações em meio à pandemia da Covid-19 interrompeu um evento clandestino, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Equipes da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde junto com o 29° Batalhão de Polícia Militar (Itaperuna) e a Guarda Civil Municipal (GCM) acabaram com a festa que tinha bebidas alcoólicas, aglomerações e outras infrações ao Decreto Municipal 1762/21, segundo informações da prefeitura. O ato regulamentar em vigor dispõe sobre novas medidas de enfrentamento a propagação do "novo coronavírus", em decorrência de emergência de saúde, e entre estas proíbe a realização de qualquer festa.



Ações de fiscalização ocorrem em toda a cidade e a última foi possível por meio do Disk Aglomeração que recebeu a denúncia ocasionando a ida dos fiscais ao local retirando as pessoas do ambiente e encerrando o evento. O Disk Aglomeração de Bom Jesus do Itabapoana funciona pelos telefones (22) 3833-9660 e (22) 99788-0554.

Ação da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde junto com o 29° Batalhão de Polícia Militar (Itaperuna) e a Guarda Civil Municipal (GCM). Foto: divulgação/PMBJI

Publicidade

Ação da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde junto com o 29° Batalhão de Polícia Militar (Itaperuna) e a Guarda Civil Municipal (GCM). Foto: divulgação/PMBJI