Covid-19: Após quatro meses de internação no Rio, menino ubaense recebe alta. Foto: divulgação/GERJ

Por Lili Bustilho

Publicado 06/04/2021 13:20

O menino Matheus Moreira, morador de São José de Ubá, no Noroeste Fluminense, recebeu alta nesta segunda-feira (5/4) após quatro meses internado vítima de Covid-19 no Hospital Jesus, em Vila Isabel, no Rio de janeiro onde deu entrada com 90% dos pulmões comprometidos. Ele havia sido transferido em uma grande operação realizada em dezembro do ano passado que envolveu a Marinha do Brasil, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e as municipais do Rio; São José de Ubá e de Itaperuna. Para sair do hospital, Matheus escolheu vestir a camisa do Flamengo e, agora, só pensa em voltar a jogar futebol e andar de bicicleta.



- Matheus é um milagre de Deus. Eu e o pai dele rezamos todas as noites ao lado dele. E quando ele acordou, passamos a rezar com ele. Ontem, sugeri a ele que dormíssemos logo cedo para o dia de hoje chegar rápido e podermos ir para casa, mas ele me perguntou se não faríamos a oração. Rezamos e agradecemos por esse milagre. A cura não é apenas física - contou Renata Pereira, de 40 anos, madrasta de Matheus.

Relembre o caso - Matheus iniciou o tratamento contra a doença na UPA de Itaperuna. Com a piora do quadro, ele precisou ser transferido para uma unidade de maior porte. Foi aí que uma mega operação sob forte chuva da noite de um domingo de dezembro (6/12) começou, quando a SES, Marinha e Corpo de Bombeiros resgatou o garoto em estado grave. O jovem, diagnosticado com o "novo coronavírus" no dia 1 de dezembro, teve piora no quadro clínico e o mau tempo e o difícil acesso à região onde mora dificultaram o resgate para transferência para uma unidade de saúde especializada no tratamento.

Na época, uma ambulância de UTI Móvel do 21º Grupamento de Bombeiro Militar de Itaperuna levou o paciente até o aeroporto de Campos dos Goytacazes. De lá, uma aeronave Super Cougar da Marinha do Brasil realizou o transporte aéreo até ao Terceiro Comar no Aeroporto Santos Dumont, onde o secretário de estado de Saúde, que orientou toda a operação de resgate, aguardava a chegada do menino. A criança foi encaminhada ao Hospital Municipal Jesus, em Vila Isabel, Zona Norte da cidade do Rio, referência em UTI Pediátrica para pacientes infantis com Covid-19 onde permaneceu por quatro meses.