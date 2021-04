Italva: Prefeito visita FNDE e alinha capitação de recursos com deputado federal. Foto: divulgação/PMI

Por Lili Bustilho

Publicado 15/04/2021 17:01 | Atualizado 15/04/2021 18:14

ITALVA - Visando estreitar laços na esfera federal e obter investimentos para Italva, município do Noroeste Fluminense, o prefeito Leonardo Orato Rangel, o Léo Pelanca, foi a Brasília nesta quarta-feira, 14. A comitiva que contou também com o vereador Arthur Moreno se mostrou otimista em relação a aquisição de benefícios para os italvenses. O encontro com o deputado federal Felício Laterça foi um dos pontos fortes da viagem. O parlamentar é amigo de Moreno que é o líder do Governo na Câmara Municipal de Italva. "Já dá pra notar que vem coisa boa por aí. Nossas viagens para conquistar parcerias são sempre por melhorias para nossa cidade e nossa população que merece o melhor", destacou o prefeito.



Durante sua primeira visita ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Econômico (FNDE), Léo Pelanca que esteve acompanhado da equipe técnica de Laterça foi recebido pelo presidente, Marcelo Lopes da Ponte. Na oportunidade o prefeito buscou soluções para pendências de obras paralisadas no município junto ao órgão. Participaram também das reuniões membros do poder executivo e legislativo italvense como Woshington Talon (assessor parlamentar); Drº Cristiano Pena (engenheiro civil da PMI); Dr. Eduardo Ferraz (assessor jurídico da PMI); além de Lucas Lima (Assessor Técnico do FNDE); João Elício Nogueira (Assessor de Relações Institucionais do FNDE) e Vinícius Carvalho (Assessor do deputado Felício Laterça).





