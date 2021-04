Bom Jesus do Itabapoana: Inaugurados mais 10 leitos de UTI Covid-19, pelo SUS, no HSVP. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 21/04/2021 11:30

Bom Jesus do Itabapoana - O Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), referência no Noroeste Fluminense em atendimento de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com Covid-19, credenciado pela rede pública de saúde, conta com mais 10 leitos disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O administrador do Hospital, Vitor Pavan, informou ao DIA que a Secretaria Estadual de Regulação (SER) já liberou todas as novas vagas.



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Bom Jesus do Itabapoana, no dia 20 de abril, do total de 55 leitos do SUS na UTI Covid-19 do HSVP, treze estavam ocupados por pacientes do município e os restantes por moradores das demais cidades da Região.

Pavan ao citar a inauguração, agradeceu a todos os envolvidos pelo esforço e trabalho árduo que já desenvolvem no Hospital. "De 11 novos leitos, estamos colocando 10 à disposição do estado. O secretário de estado de saúde já autorizou o uso pelo SUS. Estamos cada vez mais atendendo a Região com o maior prazer. São leitos elétricos, bombas de infusão, monitores e respiradores, enfim todos os equipamentos novos foram comprados por nossa instituição. Todo o Noroeste Fluminense está recebdno mais 22% de oferta de vagas de leitos de UTI Covid", destacou.

Roney Corrêa, previdente do HSPV, ressaltou que lutar pela instituição trouxe um crescimento muito grande tanto material quanto espiritual para ele. "Um valor espiritual e físico são agregados. Agradeço a Deus e entrego esta unidade mais uma vez nas mãos de Deus", enfatizou rezando um pai-nosso e uma ave-maria durante a inauguração dos novos leitos.