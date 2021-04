Bom Jesus do Itabapoana: Apreensões de drogas e um jovem preso por tráfico durante duas ações do 29° BPM. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 22/04/2021 13:01 | Atualizado 22/04/2021 13:02

Bom Jesus do Itabapoana - Um rapaz de 20 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no bairro Santa Terezinha, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna) que atuam na 2 Cia foram verificar informação apontando movimentação de venda de entorpecentes na Rua Farmacêutico Paulo Laborner. O suspeito foi revistado e nada de ilegal encontrado com ele. Já durante buscas próximo à casa do jovem, foram encontrados três sacolés de cocaína e um pote contendo a mesma substância. O material foi encaminhado à perícia resultando em 29 gramas de cloridrato de cocaína. O envolvido foi autuado na 144ª DP com base no artigo 33 da Lei 11.343/06 e permaneceu preso à disposição da Polícia Civil.

Segunda ocorrência - Detido com maconha.

Publicidade

Em outra ocasião, já na Rua João Valinho, bairro Novo, um homem de 29 anos, ao perceber que seria abordado pela PM, saiu correndo, deixando uma sacola contendo maconha. Durante buscas no local os agentes encontraram o suspeito próximo de uma residência em construção. Ele teria contado que correu com medo de ser preso e confessou ser usuário de droga. O material foi encaminhado à perícia resultando em 36,15g de maconha. O homem foi autuado por posse e uso de droga na 144ª DP, ouvido e liberado.