Tenente-Coronel PM Olavo Otávio Ramos ingressou na Polícia Militar do Rio de Janeiro em 06 de março de 1995. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 30/04/2021 10:31

Santo Antônio de Pádua - O 36º Batalhão de Polícia Militar, situado em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense, está sob novo comando. Assumiu a tropa o Tenente-Coronel PM Olavo Otávio Ramos. Após três anos a frente da tropa responsável pelo policiamento nos municípios de Aperibé, Cambuci, Itaocara, Miracema, São Sebastião do Alto e o da sede da Unidade Policial (UP), o Coronel PM João Carlos Alves Ribeiro foi para a reserva remunerada da PMERJ. Olavo estava no comando do Batalhão de Policiamento de Vias (BPVE) onde cumpriu sua missão de 24/7/2019 a 23/4/2021. Ele carrega em sua trajetória militar diversas experiências de destaque como Chefe da Seção de Apoio Administrativo do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), em 2014; foi Chefe do Estado Maior do Comando de Policiamento Especializado, em 2019; além de ter sido subcomandante de quatro batalhões no Estado, entre outras funções. O novo comandante ingressou na Polícia Militar do Rio de Janeiro em 06 de março de 1995.

A solenidade de passagem ocorreu no dia 26 de abril e foi presidida pelo Coronel PM Ibiapina, comandante do 6º Comando de Policiamento de Área (CPA). Na ocasião ocorreu a inauguração da foto do mural de ex-comandantes, onde João Carlos foi incluído. Algumas autoridades civis e militares estiveram presentes, sendo porém restrita a cerimônia e obedecendo as medidas de prevenção e combate à Covid-19. Continua após foto.

Após três anos a frente do 36º BPM, saiu Coronel PM Carlos e entrou tenente-coronel PM Olavo. Foto: Divulgação

Tenente-Coronel PM Olavo comentou, na ocasião, sobre o desafio e responsabilidade em assumir a missão tendo em vista que o ex-comandante tem uma trajetória de dedicação de longos anos no Noroeste Fluminense e deixou uma mensagem ao substituído. "O profissionalismo e competência de Coronel Carlos são nítidos, pretendo chegar próximo ao que ele desenvolveu e dar continuidade aos projetos eu aqui já iniciou. Desejo sucesso para o senhor na vida particular, para a família do senhor e me coloco à disposição porque sei que o senhor é da região para que eu possa auxiliar ou ajudar no que for necessário", enfatizou.

PERFIL - Tenente-Coronel PM Olavo é natural do Rio de Janeiro, casado, 48 anos, ingressou na Polícia Militar do Rio de Janeiro em 06 de março de 1995, foi promovido ao posto de Tenente Coronel PM em 21 de abril de 2018. Bacharelando em Direito pela Universidade Castelo Branco; com curso de Capacitação em Análise de Recursos de Infrações de Trânsito – Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN; Curso de Ação de Extensão Logística de Movimentação para Agentes de Segurança Pública na realização de exames em Larga Escala – Universidade de Brasília.



Na vasta bagagem de cursos e estágios militares, o comandante do 36º BPM possui:

· Curso de Formação de Oficiais – Escola de Formação de Oficiais da PMERJ com conclusão no ano de 1997;

· Curso Básico Especial de Tiro Policial – PMERJ (Conclusão: 1997);

· Curso de Polícia Judiciária Militar – PMERJ (Conclusão: 1997);

· Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais – ESPM (Conclusão: 2007);

· Curso Superior de Polícia Militar – ESPM (Conclusão: 2017); e

· Estágio de Ações Táticas – Escola de Formação de Oficiais da PMERJ,

concluído em 1996.

Medalhas e Condecorações:

· Medalha de 10 anos de efetivo serviço prestado à Corporação;

· Medalha de 20 anos de efetivo serviço prestado à Corporação;

. Distintivo “Lealdade e Constância”, conferida pelo Sr CMT Geral.

- Medalha da Ordem dos Cavaleiros Honorários, conferida pelo Regimento de Polícia Montada -RCECS (Continua após foto).

Solenidade de passagem ocorreu no dia 26 de abril e foi presidida pelo Coronel PM Ibiapina, comandante do 6º CPA. Foto: divulgação

Tenente-Coronel PM Olavo que saiu do Comando do BPVE e já atuou como:

. Chefe do Estado Maior do Comando de Policiamento Especializado (2019).

. Subcomandante do 20º Batalhão de Polícia Militar (2017 a 2018);

. Subcomandante do 10º Batalhão de Polícia Militar (2016);

. Subcomandante do 37º Batalhão de Polícia Militar (2015);

. Chefe da Seção de Apoio Administrativo do 5º Comando de Policiamento de Área (2014);

. Subcomandante do 18º Batalhão de Polícia Militar (2011);

. Comandante do Grupamento Especial Tático Móvel do então Comando de Policiamento da Baixada (2003 a 2005).



Entre suas participações em seminários e workshop estão:

· Participação do I Ciclo de Comunicação Social da Polícia Militar, realizado pelo Estado Maior Geral – PMERJ (Ano 1999);

. Participação no III Seminário DENATRAN – Tema Equipamentos de Segurança, realizado pelo Departamento Nacional de Trânsito (Ano 2010);

. Participação do Workshop Programa de Gestão por Competências, realizado pelo Centro de Qualificação de Profissionais de Segurança – PMERJ (Ano 2012); e

- Participação como Membro Avaliador da Banca Examinadora do Projeto de Aplicações ao Curso Superior de Polícia (CSP/QOPM-2020).