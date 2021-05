Ação do 29° BPM para localizar envolvidos em homicídios, em Laje do Muriaé, termina com apreensão de drogas, munições e armas. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 04/05/2021 13:01 | Atualizado 04/05/2021 13:09

Laje do Muriaé - Cargas de maconha e cocaína; munições e armas de fogo foram apreendidas na parte mais alta do morro que fica entre os bairros Boa Vista e Cruzeiro, em Laje do Muriaé, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 1ª Cia foram ao local verificar informações sobre pessoas possivelmente foragidas da Justiça e envolvidas nos homicídios ocorridos na cidade, no dia 17 de abril deste ano quando na ocasião três pessoas foram mortas a tiros. Os suspeitos estariam em um acampamento no meio da mata. Os agentes realizaram buscas e após andarem por cerca de 6 km entre pasto e mata fechada, localizaram um jovem de 21 anos que após perceber a aproximação dos militares empreendeu fuga pelo matagal não sendo possível localizá-lo até o fechamento desta reportagem.



Durante revista onde estava o rapaz foram apreendidos um revólver calibre 38, duas polegadas marca Taurus com 05 munições intactas; uma pistola Glock G17 9mm com kit rajada, numeração raspada; um carregador e 14 munições de 9mm, mais três carregadores alongados e 10 munições calibre .40. Continua após vídeo.

Os agentes encontraram ainda duas mochilas contendo 56 tabletes de maconha (R$ 35 cada), 86 trouxinhas de maconha (R$ 10 cada), 590 trouxinhas de maconha (R$ 5 cada), 411 pinos de cocaína (R$ 20 cada) e 91 outros pinos da mesma substância (R$ 30 cada). Os materiais foram encaminhados à PRPTC/Santo Antônio de Pádua e o resultado 1kg 70,8g de maconha e 661.9g de cocaína. Um inquérito policial será instaurado para investigar o caso. O 29° BPM é comandado pelo tenente-coronel PM Cruz sendo a 1ª Cia é comandada pelo 1° tenente PM Gilberto.