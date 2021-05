Iury Souza está na próxima fase do programa Revelações Foto: divulgação

Por Lilia Bustilho

Publicado 09/05/2021 12:13

Porciúncula - O porciunculense Iury Souza é um dos nove novos candidatos que passaram para a próxima fase do "Revelações Brasil", apresentado por Amanda Françozo, na TV Aparecida. O talento do Noroeste Fluminense participou da apresentação em duplas na Fase Batalhas que ocorreu na noite do dia 05 de maio. Agora, eles se juntam aos outros nove já selecionados na semana anterior para continuar no programa, dirigido por Felipe Pontes.

Os candidatos cantaram em duetos, interpretando uma única música, e os jurados Rodrigo Costa, Thaeme e Adryana Ribeiro escolheram entre um ou outro para continuar na competição. Com exceção de Gabriel Ferreira, que passou direto para a Fase Histórias, já que Leo Santos, com quem faria dupla, não compareceu às gravações por motivos de saúde.

Seguem então para a próxima etapa do reality show musical os seguintes cantores: Felipe Mirandda, Thalita Maciente, Iury Souza, Cássia Santos, Lukas Hipólito, Manu Rodrigues, Ramon Cardoso, Ana Medeiros, além de Gabriel.

Na próxima quarta-feira (12/05), às 20h, o "Revelações Brasil" entra na Fase de Repescagem, na qual 14 candidatos cantarão individualmente e sete deles terão a chance de retornar para o reality musical. Iury Souza, fez o dueto com Larissa Kaiany - cantando ''Diamonds''.