Cinquenta unidades habitacionais do Governo do Estado serão construídas em Varre-Sai.

Por Lilia Bustilho

Publicado 12/05/2021 23:35

Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, vai receber 50 unidades habitacionais que serão construídas na localidade de Santa Rita do Prata pelo Governo do Estado. Os imóveis fazem parte do programa Viver Melhor, que prevê ainda obras de urbanização. Nesta quarta-feira (12/05), o secretário de estado de Infraestrutura e Obras, Bruno Kazuhiro, acompanhado de sua equipe e do presidente do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura (IEEA), Guilherme Fonseca, esteve no município, onde foi recebido pelo prefeito Silvestre José Gorini, em seu gabinete.

Também participaram do encontro os secretários municipais de Turismo, Fátima Pimentel; de Obras, José Maria Pelegrini (Liti); de Esportes, José Carlos Estevão de Castro e de Agricultura, José Maria de Freitas Pellegrini e os vereadores Fabrício Pimentel, Rafael Ramos, José Carlos Monteiro, Cláudio Paulanti e o presidente da Câmara, Luiz Carlos dos Santos Mota.

De acordo com o Departamento de Comunicação da cidade, já aprovado pela prefeitura, o projeto inclui a construção de cinco prédios de dois andares, além de reservatórios independentes para cada edifício, reforma do campo de futebol e construção de uma praça. A previsão é de que as obras sejam concluídas no primeiro semestre de 2022.

O secretário Bruno Kazuhiro frisou a importância dos investimentos no interior do estado do RJ e visitou o local que vai abrigar a obra. “Varre-Sai é uma prioridade para nossa gestão da Seinfra, assim como o desenvolvimento de todo o Noroeste do estado que representa a área mais distante da capital. O governador Cláudio Castro determinou a todos os secretários que o apoio aos municípios do interior seja uma constante do nosso trabalho. O Programa Viver Melhor reúne as políticas de habitação e urbanização da SEINFRA e através dele, vamos resolver um problema histórico das casas da Prata e requalificar as praças da cidade”, afirmou o secretário.

Dr. Silvestre falou da relevância das obras para o município. “É uma importante iniciativa que naturalmente muito ajudará a nossa cidade e que também ressaltará a nossa administração”, afirmou o prefeito.

Sinalização turística de Varre-Sai - Durante a visita, foi assinado um Termo de Cooperação Técnica entre o Instituto Estadual de Engenharia (IEEA) e a Prefeitura de Varre-Sai para a elaboração do projeto de sinalização turística do município.

Técnicos do IEEA estão em Varre-Sai realizando a vistoria e conhecendo as regiões com potencial turístico do município.

“Quero agradecer aos técnicos Silviano, Alessandra e Mônica e destacar que essa sinalização turística é muito importante porque o Noroeste Fluminense tem uma região de montanha que ainda não está sendo explorada com o devido potencial de turismo. E ainda que o governador Cláudio Castro, através do IEEA e Seinfra, está se empenhando em apoiar esse setor da economia. Localizada em uma área estratégica, entre os estados de MG e ES, a região possui enorme potencial, com atrativos turísticos, culturais e patrimônios históricos que precisam ser conhecidos e ter o fluxo de turistas fortalecido. E as placas de trânsito são importantes pois promovem a reformulação, oferecendo segurança aos pedestres e ciclistas e ordenando a mobilidade urbana", pontuou o presidente do IEEA, Guilherme Fonseca.

A secretária municipal de Turismo de Varre-Sai, Fátima Pimentel, lembrou que a sinalização vai ajudar no desenvolvimento do Turismo de Varre-Sai. "Hoje demos um grande passo para iniciarmos os trabalhos de estruturação da nossa cidade para recebermos os turistas. Os técnicos estão finalizando o trabalho de mapeamento turístico e viário do município. Agradecemos ao secretário Bruno Kazuhiro e ao IEEA pela cooperação, pois sem dúvida, ajudará a fomentar o Turismo de Varre-Sai”, ressaltou Fátima.