Nova etapa da campanha de vacinação. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 18/05/2021 00:45

ITAPERUNA - Começa nesta terça-feira, 18, a vacinação contra a Covid-19, em idosos com 60 anos ou mais, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. A imunização acontecerá no Centro de Saúde Dr. Raul Travassos (CSRT) e nas UBS (Unidade Básica de Saúde), dos bairros e distritos.

Também serão vacinados profissionais da saúde, atuantes, e agente funerário, atuante, com 35 anos ou mais e portando declaração que comprove local de trabalho. Além de pessoas com comorbidade, que tenha 58 anos ou mais, com documentos que comprove a comorbidade (laudo médico com CID da doença, receita médica e ou cópia do prontuário que comprove a comorbidade). E pessoas com deficiência permanente (com laudo médico ou documento que comprove a deficiência). Para se imunizar, é necessário levar documento de identidade, CPF e Cartão Nacional do SUS ou comprovante de residência.

FIQUE ATENTO AOS HORÁRIOS!

UBS distritos – 09h às 12h

UBS Itaperuna – 9h às 14h

CSRT- 08 às 15h

VACINA INFLUENZA - IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS E PROFESSORES - Do dia 18 de maio a 8 de junho. Todas as terças haverá vacinação dos idosos nas UBS.

MAIO

Dia 18 – idosos de 90 anos ou mais

Dia 25 – idosos de 80 anos ou mais

JUNHO

Dia 01 – idosos de 70 anos ou mais

Dia 08 – idosos de 60 anos ou mais

Os professores poderão se vacinar nas UBS no dia de campanha dos idosos ou em dia de vacinação de rotina das UBS, que são postos fixos de vacina ou no CSRT. É importante lembrar que o intervalo para quem tomou a vacina contra a Covid-19 e precisa tomar a vacina contra a Influenza é de no mínimo 15 dias.