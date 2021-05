Policiais da 143ª DP investigam o caso. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 23/05/2021 16:10

ITAPERUNA - A Polícia Civil de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, investiga um possível sequestro de uma menina de três anos. De acordo com informações obtidas pelos policiais, a criança estava com a mãe adotiva na localidade Pau Ferro, zona rural, quando os pais chegaram ao endereço para visitar a filha. Em determinado momento, a mãe teria pegado a menina do colo da adotiva. Em seguida, os pais fugiram de carro com a filha. O Conselho Tutelar foi acionado junto com 29° BPM (Itaperuna-RJ).

Os militares foram à casa do suspeito no bairro São Matheus. A irmã teria contado que ele havia saído há cerca de 30 minutos. O homem pegou roupas e contou que iria viajar para a cidade de Rio das Ostras (RJ).

Durante o registro da ocorrência na 143ª DP, uma testemunha ligou para a conselheira tutelar informado que estava com a criança. A mãe contou que a adotiva permitiu que fizessem um passeio, segundo a testemunha. O casal não havia sido localizado para prestar esclarecimentos até a publicação desta reportagem.