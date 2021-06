Menina com necessidades especiais ganha do 29° BPM fraldas e lenços umedecidos em Itaperuna; campanha continua. - Foto: divulgação

Menina com necessidades especiais ganha do 29° BPM fraldas e lenços umedecidos em Itaperuna; campanha continua. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 17/06/2021 18:07

O 29º Batalhão de Polícia Militar, situado em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, está realizando uma campanha solidária para a arrecadação de agasalho para criança de 10 anos; lenço umedecido; fralda geriátrica tamanho M e pomada anti assadura. Doações e mais informações pelo telefone (022) 3824-1566 ou de segunda-feira a sábado, das 9h às 18h, no setor de Comunicação Social (P5), na sede do batalhão, na BR-356, em frente ao Fórum.

A Unidade Policial (UP) foi comunicada das dificuldades enfrentada por uma menina de 8 anos, com necessidades especiais e se mobilizou para ajudar a garota e seus familiares. Em um gesto de solidariedade e amor ao próximo, nesta semana, foram adquiridas junto à drogaria Confiança, fraldas e lenços umedecidos. A P5 ressalta que às vezes um pequeno ato de solidariedade pode mudar a vida de alguém e que a atitude contribuiu e muito para quem realmente precisa. O gesto não pode parar!