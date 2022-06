Objetivo da vacina contra a Influenza é reduzir a circulação do vírus da gripe - Reprodução

Objetivo da vacina contra a Influenza é reduzir a circulação do vírus da gripeReprodução

Publicado 29/06/2022 18:58

Por conta da baixa adesão do público-alvo na campanha de vacinação contra a influenza, a Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações ampliou a oferta da vacina Influenza para a população não vacinada a partir de seis meses de idade. Em Itatiaia, o imunizante já está sendo aplicado enquanto durarem os estoques.

A campanha é realizada em todas as unidades básicas de saúde do município (postos do Centro, da Vila Magnólia, Vila Esperança, Penedo, Marechal Jardim, Campo Alegre I e II, Maromba e Vila Flórida) de 8h às 11h e de 13h às 16h, de segunda a sexta-feira.

Para ser imunizado, o morador ou responsável pela criança deve apresentar cartão de vacina, documento de identidade e cartão do SUS.