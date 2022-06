Publicado 28/06/2022 18:07

O Parque Nacional do Itatiaia, em Itatiaia (RJ) registrou na manhã desta terça-feira -2,7°C, a menor temperatura do dia no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A mínima foi registrada entre 6h e 7h na estação do Inmet, localizada a quase 2.450 metros de altitude.