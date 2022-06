Teste do bafômetro apontou 0,49 mg/L, configurando crime de trânsito - Divulgação

Publicado 30/06/2022 16:24

Um motorista, de 35 anos, foi preso em flagrante por dirigir embriagado nesta quinta-feira (30) em Itatiaia. A abordagem aconteceu no KM 311 da Via Dutra, na rotatória do retorno de Penedo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem, que transportava botijões de gás de cozinha, não obedeceu a ordem de parada, mas foi contido 200m após a blitz.

Durante a abordagem, os agentes observaram que ele aparentava sinais de embriaguez, o que foi confirmado pelo teste do bafômetro. Ele foi preso e levado para a 99ª DP de Itatiaia.

O homem também foi multado em R$ 3.805,25 por estar com o licenciamento vencido e por manter o veículo em mau estado de conservação. O carro ficou retido no pátio da PRF. O motorista também terá a CNH suspensa.