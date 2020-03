Centros comerciais de Macaé fecham e Sana tem acesso de turistas proibido

Macaé - Dois novos decretos assinados nesta sexta-feira (20 de março), pelo prefeito de Macaé, Dr. Aluízio dos Santos, reforçam o conjunto de ações preventivas de segurança adotadas para evitar o contágio do coronavírus (Covid-19) no município. As determinações entram em vigor imediatamente e têm como principal objetivo reduzir a aglomeração de pessoas.



O decreto 37/2020 suspende o funcionamento de shoppings centers, centros comerciais e estabelecimentos do gênero. A medida não se aplica a supermercados, mercados, postos de combustíveis, farmácias e serviços de saúde (como hospitais, clínicas e laboratórios). Entregas a domicílio continuam sendo feitas normalmente.



O outro decreto, de número 38/2020, proíbe a entrada de turistas por 30 dias no distrito do Sana, na região serrana. Neste período está permitido apenas o acesso de moradores da localidade.