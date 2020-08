'Caravana do Amor ao Próximo' arrecada cinco toneladas de alimentos em Macaé

Macaé - Após ter percorrido 16 bairros de Macaé, a “do Amor ao Próximo” encerrou o mês de julho com sucesso expressivo: foram cinco toneladas de alimentos arrecadadas, além de centenas de produtos de higiene e limpeza, roupas e calçados. Coordenado pela Paróquia, o projeto foi uma parceria entre instituições da sociedade civil e empresas do setor privado e teve como único objetivo ajudar aos que mais precisam neste momento de pandemia . As doações recebidas serão distribuídas à população carente do município.A “Caravana do Amor ao Próximo” reuniu diversas instituições que, sem nenhum viés político ou religioso, organizaram-se para realizar gestos concretos em prol da população mais necessitada de Macaé. Uma equipe formada por voluntários percorreu Macaé ao longo de 17 dias recebendo as doações feitas pela população. Entre eles Jorge Mota, motorista do SIT que durante o período conduziu o coletivo usado para o deslocamento até os pontos de coleta."Para mim, a experiência foi muito importante. Jamais pensei que poderia ser tão satisfatório estar com o grupo e podendo ajudar de alguma forma nesse momento tão difícil que o mundo está passando. Agradeço por tudo", disse Jorge.