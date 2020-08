Funcionários do comércio de rua de Macaé devem fazer teste para a Covid-19

Macaé - Os sócios, proprietários, funcionários e colaboradores dos estabelecimentos dedevem realizar o teste para, no Centro de Especialidades Médicas Dona Alba, localizado na Rua Governador Roberto Silveira, 108, Centro, entre esta segunda-feira (3) e sexta-feira (7), das 14h às 17h, mediante agendamento prévio no link https://vps10828.publiccloud.com.br/login O decreto 111/2020, assinado na sexta-feira (31) pelo prefeito de Macaé, Dr. Aluízio dos Santos (PSDB), autorizou a retomada de atividades do comércio de rua , entre 10h e 16h. Não está liberado o funcionamento de lanchonetes, cafeterias, bares, restaurantes, academias e shopping centers. Os estabelecimentos comerciais que possuírem venda de bebidas alcoólicas estão proibidos de comercializá-las para consumo no local.As clínicas, consultórios e laboratórios, os escritórios de advocacia e contabilidade, seguradoras, imobiliárias, operadoras de planos de saúde, lojas de utilidades domésticas, papelarias e lojas de artigos de pesca, centros de treinamento em saúde e segurança para o setor de óleo e gás, lojas de roupas com acesso para a rua e/ou situadas dentro de centros comerciais de pequeno porte, chaveiros, armarinhos, lojas de calçados, móveis, eletrodomésticos e autoescolas, devem manter os resultados dos testes nos estabelecimentos para efeitos de verificação pela Coordenadoria Especial de Posturas e pela Coordenadoria Especial de Vigilância Sanitária.Somente poderão trabalhar nos estabelecimentos os sócios, proprietários, funcionários e colaboradores submetidos aos testes para Covid-19 cujo resultado seja não reagente. Os estabelecimentos serão inspecionados ao longo da semana pela Coordenadoria Especial de Posturas e pela Coordenadoria Especial de Vigilância Sanitária, que emitirão laudo atestando que todos os sócios, proprietários, funcionários e colaboradores do estabelecimento foram devidamente testados para Covid-19 apresentando resultados com laudo negativo (não reagente). O descumprimento acarretará em suspensão do alvará de funcionamento.