Vereadores de Macaé propõem volta às aulas somente em 2021

Macaé - O Requerimento 282/2020, de autoria do vereador Paulo Antunes (PSDB), foi motivo de debate na maior parte da sessão online nesta terça-feira (4), na Câmara Municipal de Macaé. A proposição, aprovada com sete votos a favor e seis abstenções, sugere ao Executivo que o retorno às aulas nas redes pública e privada só ocorra em 2021, mesmo com uma possível vacina para o coronavírus (Covid-19) ainda este ano.



O presidente Eduardo Cardoso (Podemos) apoiou e comentou que a descoberta, ainda que em 2021, é um “exercício de futurologia”. Segundo ele, hoje não há nem a comprovação de que as pessoas infectadas estariam imunizadas.

Já o vereador Márcio Bittencourt (Cidadania) questionou. “O governo federal manteve o Enem. Como os alunos do final do ensino médio vão poder fazer a prova se não concluírem o ano letivo?”.



Antunes alegou que sua proposta não exclui que esses estudantes possam voltar às aulas. O vereador Guto Garcia (PDT) observou que a matéria deveria se referir apenas às aulas presenciais. “Muitas escolas continuaram com aulas virtuais. E o MEC vai validá-las”.

O vereador Maxwell Vaz (Solidariedade) defendeu, considerando as crianças. “Elas não vão saber aderir a um comportamento de prevenção”.