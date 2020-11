Caso foi registrado na 134ª DP Carlos Grevi

Por O Dia

Publicado 03/11/2020 18:19 | Atualizado 03/11/2020 18:29

CAMPOS- Um idoso de 72 anos foi espancado após ser acusado de estuprar uma criança de três anos de idade na comunidade do Oriente, no bairro do Caju, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, na noite desta segunda-feira (2).

De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito teve as pernas e os braços quebrados, além de diversas escoriações pelo corpo. Ainda segundo a PM, a criança foi levada ao Instituto Médico Legal (IML) do município, onde realizou um exame de corpo de delito, que constatou que ela foi de fato estuprada.

Porém, o exame não conseguiu afirmar se, de fato, o idoso foi o autor do estupro.

O crime foi registrado na 134ªDelegacia Policial (134ª DP) onde o caso será investigado. Por falta de provas concretas, o homem foi ouvido pelas autoridades e liberado em seguida.

Já a criança foi entregue ao Conselho Tutelar do município, pois os policiais que atenderam a ocorrência perceberam que a mãe da vítima estaria sob efeito de droga.