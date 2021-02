O comando da PM informou que o policiamento segue reforçado no local do atentado, e que as equipes estão realizando buscas a fim de encontrar os autores da ação criminosa. Foto: Divulgação/ PM.

Por Bertha Muniz

Publicado 10/02/2021 11:45 | Atualizado 10/02/2021 12:06



MACAÉ - Dois homens indiciados por homicídio foram vítimas de uma emboscada, na tarde desta terça-feira (9), no bairro Ajuda de Cima, em Macaé. Segundo a ocorrência, as vítimas saíram do Fórum de Macaé e acionaram um veículo da Uber. Eles entraram no veículo e quando saíram da Linha Azul, foram cercados por um automóvel modelo Cobalt azul escuro, que entrou na frente do carro de aplicativo.

Ao perceberem que sofreriam um atentado, eles saíram do veículo e correram em direção a um posto de combustível, sendo ambos baleados por ocupantes do Cobalt. O motorista do carro de aplicativo não se feriu. De acordo com a Polícia Militar (PM), uma das vítimas, identificado pelo vulgo “Pelé”, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Público Municipal (HPM), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Outro baleado foi encontrado por militares na loja de conveniência do posto.

Ele foi atingido no braço direito e socorrido pelos policiais também para o HPM, onde ficou internado. Ainda segundo a PM, ambos possuíam anotações criminais por homicídio e estavam em liberdade condicional desde dezembro de 2020. O caso foi registrado na 123ª Delegacia Policial (123ª DP). O comando da PM informou que o policiamento segue reforçado no local do atentado, e que as equipes estão realizando buscas a fim de encontrar os autores da ação criminosa.