Vágner Ferreira, Alessandra Hosken e o pequeno Arthur: final feliz no Hospital Público Municipal (HPM). Foto: Jeovana Tavares

Por Bertha Muniz

Publicado 17/02/2021 17:59 | Atualizado 17/02/2021 18:01





MACAÉ - ''Faço questão de contar essa história, de enaltecer o atendimento. Meu sentimento sempre será de gratidão". Essas foram as palavras de Vágner Ferreira, marido da Alessandra Hosken e papai do pequeno Arthur, ao descrever o atendimento que sua esposa e filho tiveram no Hospital Público de Macaé (HPM).

Alessandra procurou o Centro de Triagem ao Paciente com Coronavírus no dia 9 de janeiro, apresentando sintomas da Covid-19. Grávida de 32 semanas, recebeu o primeiro atendimento. No dia seguinte, a paciente teve outra crise e seguiu sendo monitorada pela equipe do CTC, que decidiu que seria melhor encaminhá-la para o HPM.



Começava a história de luta e vitória, da família do Arthur. No dia 12 de janeiro, Alessandra precisou ser transferida para o CTI da Covid-19. "Me ligaram, me explicaram o que tinha que ser feito e pediram para eu ir ao hospital. A minha esposa foi submetida a uma cesariana. Meu filho nasceu e ela foi entubada", conta Vagner, que afirma que o trabalho do HPM foi efetivo na cura da sua esposa.

Publicidade



Dr. Edimar Meireles Gonçalves, neurologista e plantonista do CTI 2 do HPM conta como foi importante para sua equipe cuidar da mais nova mamãe. "Era uma questão de honra. Tínhamos perdido uma jovem de 26 anos semanas atrás e doeu muito. Sabemos que tem coisa que não está no nosso controle, mas não íamos perder a Alessandra também. O filho dela não ia ser mais uma criança a contar uma história triste, ele não ia contar para os amigos que tinha perdido a mãe na pandemia que aconteceu em 2019 e 2020'', relata o médico, emocionado.



Foram 26 dias internadas sem conhecer o seu bebê, que também era atendido pela equipe de neonatal do HPM, devido a parto prematuro. "Foi uma vitória extraordinária, precisávamos disso. São 11 meses nessa briga sem medo contra a Covid", disse Dr. Edimar. Vagner, Adriana e Arthur estão em casa e agradecem o cuidado que receberam da saúde pública. "Agradeço todo atendimento desde o CTC até o HPM. Quero citar também a Michele Rodrigues, Coordenadora do PA Pediátrico do HPM e a Patricia Zaneli, fisioterapeuta especialista em Neonatologia e Pediatria, Plantonista e Rotina do STI Neonatal. Essas pessoas foram meus anjos, durante toda essa saga e ainda continuam me assistindo. Tenho um apreço e uma imensa gratidão a essas profissionais", disse Vágner.