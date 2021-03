Com ele, foram apreendidos: 174 invólucros de cocaína, 33 buchas de maconha, R$ 61,00 reais e uma munição de calibre 40. Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Por Bertha Muniz

Publicado 05/03/2021 19:39



MACAÉ - Um homem apontado como integrante do tráfico de drogas foi preso, nesta quinta-feira (5), no Lagomar, em Macaé. A ação foi deflagrada durante uma operação conjunta entre a Polícia Civil e o Serviço Reservado da Polícia Militar (P2). Segundo a ocorrência, durante incursão a localidade, agentes avistaram o suspeito, conhecido como “Bola”, mas ele conseguiu fugir ao notar a presença das viaturas, abandonando uma sacola com 122 invólucros de cocaína.



Ainda no decorrer da operação, em outro ponto da Rua W-20, conhecido como Travessa Sossego, as guarnições observaram novamente Bola, e ao realizarem a abordagem, foi encontrado com ele uma sacola contendo: 52 pinos de cocaína, 33 buchas de maconha, R$ 61,00 reais e uma munição de calibre 40. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado para a 123ª Delegacia Policial (123ª DP), onde foi autuado e ficou detido, aguardando transferência para o sistema penitenciário.