Com ele foram encontrados: um revólver calibre 32 sem munições e dois aparelhos celulares. Foto: Divulgação/PM.

Por Bertha Muniz

Publicado 07/03/2021 14:47 | Atualizado 07/03/2021 14:53



MACAÉ - Um foragido da Justiça foi preso após praticar um assalto à mão armada no Centro de Macaé, no Norte Fluminense, na noite deste sábado (6). O homem, identificado pelas iniciais L.P.S., foi detido pela Polícia Militar (PM) no Calçadão da Avenida Rui Barbosa, depois de roubar aparelhos celulares de duas mulheres. As vítimas acionaram a PM, que conseguiu conter o criminoso.



Com ele foram encontrados: um revólver calibre 32 sem munições e dois aparelhos celulares. Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes da 128ª Delegacia Policial de Rio das Ostras (128ª DP), onde foi reconhecido pelas vítimas. Na unidade, os investigadores descobriram que assaltante era um foragido da Justiça. Ele foi condenado pelo crime de associação ao tráfico de drogas e estava cumprindo pena no sistema prisional, de onde se evadiu. O acusado ficou à disposição da Justiça. Os celulares foram devolvidos às vítimas.