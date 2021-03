O prefeito de Macaé, Welbert Rezende, fez um pronunciamento ao vivo por meio de seu Facebook, às 20h desta quarta-feira (17). Foto: Reprodução.

Por Bertha Muniz

Publicado 17/03/2021 21:35

MACAÉ - O prefeito de Macaé, Welbert Rezende, fez um pronunciamento ao vivo por meio de seu Facebook, às 20h desta quarta-feira (17) para anunciar as novas medidas no combate à pandemia da Covid-19. Ele afirmou que um novo decreto será publicado ainda nesta quarta, com restrições mais duras para o comércio, incluindo bares e restaurantes, que passarão a fechar às 17h, por tempo ainda indeterminado. Serão fechados cachoeiras, praias, parques e campos de futebol.

Templos religiosos poderão funcionar com até 30% de sua capacidade. O decreto também irá instituir o toque de recolher das 23h às 5h. As barreiras continuarão em seis pontos da cidade, 24 horas por dia, agora com aferição de temperatura. “Essas medidas são para evitar o fechamento total do comércio. São medidas para salvar vidas, mas também pensando nos empregos, na economia e na parte social. Hoje somos um dos únicos municípios com medidas mais duras de restrições em todo o estado”, disse o prefeito.



Welberth também destacou que o apoio da população é essencial para conter o avanço da doença na cidade. “Peço a população que colabore mantendo o distanciamento, utilizando máscaras e álcool em gel, para que muito em breve possamos reverter este cenário”, pontuou. As medidas previstas no decreto passam a vigorar nesta quinta-feira (18).



A cidade voltou a faixa laranja do nível de contaminação da Covid-19, com a criação de mais 6 novos leitos de UTI Covid-19 no Hospital Público Municipal (HPM), totalizando a partir desta quarta-feira, 67 leitos de UTI Covid-19 em Macaé.