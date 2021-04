A informação foi confirmada pelo presidente do Legislativo, Cesinha (Pros). Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 05/04/2021 17:54 | Atualizado 05/04/2021 18:11

MACAÉ - Em um momento de agravamento da pandemia de coronavírus, a Câmara Municipal de Macaé, vai utilizar R$ 2 milhões do Fundo de Aplicação que mantém para destinar ao governo e ajudar a custear auxílios emergenciais neste momento de crise, benefício para proteger os mais vulneráveis durante a pandemia. A informação foi confirmada pelo presidente do Legislativo, Cesinha (Pros).



O início do pagamento, porém, ainda depende da publicação de uma medida provisória pelo prefeito Welbert Rezende com as regras do benefício. Para isso, estão sendo preparadas alterações que modifiquem o regimento interno da Câmara e inclua a assistência social na lista de setores (como Saúde e Educação) entre os autorizados a receberem este recurso.



“A Câmara está debruçada em iniciativas que possam ajudar a amenizar o sofrimento da população neste momento de crise”, resumiu Cesinha lembrando que o Legislativo já havia aprovado desde dezembro do ano passado, o direcionamento de quase R$ 14 milhões de emendas impositivas para a compra de vacinas.