A prefeitura de Macaé recebeu na tarde deste domingo (25), uma nova remessa imunizantes contra a Covid-19. Foto: Ana Chaffin.

Por Bertha Muniz

Publicado 26/04/2021 11:27



MACAÉ- A prefeitura de Macaé recebeu na tarde deste domingo (25), uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19, um total de 5.740 doses. Os imunizantes, entregues pela Secretaria de Estado de Saúde, são: 4.940 da Oxford/AstraZeneca, produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e 800 da Coronavac, do Instituto Butantan.

Com a chegada de novas doses, a Secretaria de Saúde dará seguimento ao calendário de vacinação da próxima semana, que incluem novas faixas etárias de idosos, profissionais de saúde e agentes de segurança. A secretária de Saúde, Liciane Furtado, e a enfermeira da Casa da Vacina, Samyra Fernandes, receberam as doses no aeroporto de Macaé, onde fizeram a conferência dos imunizantes. As vacinas foram encaminhadas, com escolta da Polícia Militar, para a Central de Armazenamentos da Secretaria de Saúde.





Na ocasião, a secretária ressaltou a importância da vacinação e convocou os idosos que ainda não tomaram a primeira ou a segunda dose. "Estes idosos poderão se vacinar nos polos fixos ou o Drive thru, nos dias definidos no calendário para as próximas faixas etárias. A vacina é fundamental para evitar complicações da doença e até os óbitos", frisou.





Ela acrescentou que a expectativa é imunizar nesta semana todos os idosos a partir de 60 anos e assim, iniciar a vacinação das pessoas com comorbidades. "Iremos fazer vacinação deste grupo de forma gradativa, seguindo a faixa etária", explicou. A coordenadora de Imunização do Município, Mariana Gulão reforça que a segunda dose pode ser feita em qualquer polo de atendimento, não sendo necessário ser o mesmo da primeira dose.



Doses - As 4.940 doses da vacina contra Covid-19 da Oxford/AstraZeneca, serão utilizadas para aplicação da primeira dose. Já as 800 da Coronavac, são: 10 para primeira dose das Forças Armadas, 210 para segunda dose das Forças de Segurança e 580 doses voltadas para a segunda dose de idosos.





Além de Macaé, o helicóptero do Governo do Estado do Rio de Janeiro também trouxe a vacina para os municípios de Conceição de Macabu, Carapebus e Quissamã.



Cadastro





A Secretaria de Saúde informa que, para agilizar o atendimento é preciso fazer o pré-cadastro no site oficial da prefeitura: vacina.macae.rj.gov.br. Após o preenchimento dos dados, o sistema irá gerar um código (QR Code) de confirmação do cadastro, que deverá ser impresso.





No ato da vacinação, o idoso deve apresentar o código impresso, juntamente com documento de identificação com foto e comprovante de residência. Uma orientação da Secretaria de Saúde é que quem testou positivo para a Covid-19 precisa aguardar o prazo de 30 dias para receber doses da vacina imunizante.