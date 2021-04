As vítimas eram naturais de Macaé e foram identificados como Hélio Bastos Boiate, de 59 anos, e Andrei Ribeiro Liduino, de 45. Foto: Divulgação/IML.

Por Bertha Muniz

Publicado 26/04/2021 14:32

MACAÉ- A Polícia Técnica identificou nesta segunda-feira (26), os corpos dos dois pescadores que desapareceram após a embarcação em que eles estavam naufragar próximo ao Arquipélago de Santana, em Macaé, na última quinta-feira (22). No barco havia três pescadores, um deles conseguiu se salvar após nadar até uma das ilhas.

Os outros dois foram encontrados sem vida neste sábado (24) por equipes do Corpo de Bombeiros que efetuavam buscas na Praia do Visgueiro, em Lagoa Preta, no município de Quissamã, a 77 quilômetros de Macaé. As vítimas eram naturais de Macaé e foram identificadas como Hélio Bastos Boiate, de 59 anos, e Andrei Ribeiro Liduino, de 45. Segundo a filha de Hélio, o trio estaria pescando atrás da Ilha do Francês, localizada no Arquipélago de Santana, quando o barco colidiu com algumas rochas por volta da 4 da manhã de quinta-feira, o que teria feito com que os três ocupantes pulassem da embarcação.



Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé, onde foram reconhecidos por familiares. Segundo a Polícia Civil, Hélio possuía uma anotação criminal por homicídio praticado no ano de 1993 e Andrei possuía uma passagem pela polícia por roubo em 2011. O sobrevivente do naufrágio era dono da embarcação e foi identificado apenas como Marcelo.