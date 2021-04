Na solenidade, realizada na sede da secretaria, o prefeito também entregou as insígnias aos comandantes e subcomandantes da Guarda Civil Municipal e da Guarda Ambiental. Foto: Bruno Campos.

Por Bertha Muniz

Publicado 29/04/2021 17:29 | Atualizado 29/04/2021 17:41

MACAÉ- O prefeito de Macaé, Welberth Rezende, empossou, nesta quarta-feira (28), o secretário municipal de Ordem Pública, Alan de Oliveira Lima. A prioridade das ações é o fortalecimento da segurança, disciplina, ordem e moral do município. Na solenidade, realizada na sede da secretaria, o prefeito também entregou as insígnias aos comandantes e subcomandantes da Guarda Civil Municipal e da Guarda Ambiental.



"É motivo de alegria saudar o secretário porque a segurança é uma das prioridades para a vida das pessoas e para a cidade de Macaé. Temos uma Guarda honrada que está à frente nos trabalhos neste momento de pandemia junto com a Saúde. Momento difícil, de vidas perdidas, mas o município de Macaé tem trabalhado bastante e todo esse crédito é dos servidores", destacou o prefeito. Ele acrescentou que este foi o primeiro de muitos encontros que terá com os servidores que são motivos de orgulho para o governo e a população.



Diante da tropa da Guarda, o secretário Alan disse que o momento é mesmo de orgulho. "Sinto orgulho de estar na presença de vocês neste momento em que precisamos fortalecer a segurança no município. Recebi a missão de resgatar a hierarquia e a disciplina. Estou junto com vocês nas causas da população gerando segurança nas ruas de Macaé".



O secretário enfatizou que cabe à Secretaria de Ordem Pública fazer cumprir a lei e colocar a ordem na cidade resgatando os valores morais na sociedade. "Hoje a prioridade é continuarmos enfrentando a crise sanitária, atuando no suporte necessário nas barreiras e contribuindo para avançarmos ainda mais na missão de defender a cidade", concluiu.



Ao final da solenidade, o prefeito colocou as insígnias nas ombreiras das fardas dos comandantes, completando assim o ato de posse. Na Guarda Municipal, o comandante Robson de Souza; e o subcomandante Vitor Rodrigues Mendes. Já a Guarda Ambiental tem à frente uma mulher, comandante Raquel de Faria; e o subcomandante Arnaldo Fontes Fonseca. O secretário Alan homenageou o prefeito com a entrega de uma placa pelo trabalho que está sendo implementado na segurança municipal.



A posse aconteceu ao ar livre, com os presentes devidamente usando máscaras e mantendo o distanciamento social.