Reunião aconteceu nesta segunda-feira (17), na sede da Prefeitura do Rio. Foto: Raphael Bózeo.

Por Bertha Muniz

MACAÉ - O prefeito de Macaé, Welberth Rezende, se reuniu com o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação da Prefeitura do Rio, Chicão Bulhões, nesta segunda-feira (17).

O encontro teve como objetivo a criação de um intercâmbio de ideias em relação à desburocratização de processos e licenciamento empresarial, assim como a possibilidade do surgimento de um Fórum permanente de Desenvolvimento Econômico do Estado.

O Secretário de Desenvolvimento Econômico de Macaé, Rodrigo Viana; e o Secretário Adjunto de Políticas Energéticas, José Vasconcelos de Luna Júnior, também estiveram presentes na reunião, que aconteceu nesta segunda-feira (17), na sede da Prefeitura do Rio.

De acordo com o Welberth, a desburocratização de processos é um grande passo para o desenvolvimento econômico de Macaé. "Hoje, o país conta com novas legislações e, com isso, novas possibilidades. Vamos inserir o que há de mais moderno em Macaé, como a alteração de códigos tributários, posturas e zoneamento", pontuou.

Rodrigo Viana enfatizou que os projetos de desburocratização de Macaé estão alinhados com os da Prefeitura do Rio, por isso surgiu a ideia de estreitar os laços e criar esse intercâmbio de conhecimento. "A nossa proposta é desburocratizar para gerar emprego e renda", disse o secretário.

Para Chicão Bulhões, desburocratizar é mais do que simplificar processos e melhorar a eficiência dos recursos públicos. "É fazer com que o município se torne um lugar melhor para fazer negócio. É um ato de inclusão social e de combate às desigualdades", destacou o secretário, que ainda acrescentou a possibilidade de Macaé e Prefeitura do Rio criarem, juntos, um Fórum Permanente de Desenvolvimento Econômico do Estado. O secretário prometeu visitar Macaé para amadurecer a proposta.