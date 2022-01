A instituição responsável pelo Ginga é o Cinema Nosso, que possui 20 anos de experiência na democratização do audiovisual no Brasil - Divulgação

Publicado 03/01/2022 11:00 | Atualizado 03/01/2022 11:10

Macaé - A Petrobras está patrocinando o Projeto Ginga – Inovar para Transformar, que tem como objetivo promover capacitação profissional a jovens, para ampliar suas oportunidades de trabalho e renda no mercado audiovisual e de novas tecnologias. Agregado à carteira do Programa Petrobras Socioambiental, vai oferecer, até 2023, um total de 600 vagas para participantes contínuos e 400 para, eventuais, nos municípios Macaé, Duque de Caxiase Itaboraí. Está prevista também a formação de multiplicadores dentre as lideranças comunitárias, educadores sociais e professores.

O projeto Ginga vai oferecer formação em games, novas tecnologias, cultura digital e audiovisual por meio de kits pedagógicos e lúdicos. Também serão realizadas atividades socioculturais nas comunidades e ofertadas mentoria em empreendedorismo, gestão de carreira e mercado; além da realização de desafios culturais e tecnológicos em Direitos Humanos e Cidadania.

A partir deste mês, vão ocorrer visitas e encontros técnicos com representantes e líderes comunitários dos municípios para definir como e em quais comunidades especificamente o projeto vai operar. Já as inscrições para as formações serão abertas a partir de março, priorizando mulheres, pessoas negras, trans, refugiadas e pessoas com transtornos mentais. As inscrições contarão com ampla divulgação junto à imprensa, redes sociais e anúncios dirigidos às regiões assistidas.

A instituição responsável pelo Ginga é o Cinema Nosso, que possui 20 anos de experiência na democratização do audiovisual no Brasil. Nasceu com o premiado filme Cidade de Deus, dos diretores Fernando Meirelles e Kátia Lund, que realizaram oficinas para jovens lideranças. Estes, por sua vez, decidiram promover o acesso de ferramentas de produção nesse segmento a outros jovens, focando em grupos de baixa renda. Hoje, o Cinema Nosso é reconhecido como uma das principais escolas populares de audiovisual da América Latina. O nome do projeto traz o sentido popular da palavra ginga, que é movimentar-se, inspirada também pela dança e pela capoeira.

Programa Petrobras Socioambiental

Por meio do Programa Petrobras Socioambiental, a Petrobras apoia soluções socioambientais nos territórios onde atua, em várias regiões do país, através de parcerias com organizações da sociedade civil. São apoiadas iniciativas voltadas para a geração de emprego e renda; para o preparo para o exercício da cidadania; para o atendimento de crianças e adolescentes; para a conservação da biodiversidade costeira e marinha; e para a recuperação de florestas e áreas naturais, entre outras.